تحديث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون الملقحون والقادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، إضافة إلى إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس.



وسيعفى المسافرون الذين لم يحصلوا على اللقاح والقادمين من تلك الدول من إجراءات الحجر الإجباري، إلا أنه يجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر عند الوصول، إضافة إلى فحصين إضافيين في اليومين السادس والثاني عشر.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 13يوليو 2021: أذربيجان - أرمينيا - أستراليا - إسرائيل - الأردن - ألبانيا - الدنمارك - السعودية - السويد - الصين - الفاتيكان - ألمانيا - المجر - النرويج - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - إيرلندا - آيسلندا - إيطاليا - بلجيكا - تايوان (جمهورية الصين الشعبية) - تركمانستان - رومانيا - سنغافورة - سويسرا - سيشل - فرنسا - كندا - كوريا الجنوبية - مالطا - موريشيوس - مولدوفا - نيوزيلندا - هولندا - هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).