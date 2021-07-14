المغرب.. تسجيل 11 حالة وفاة و1897 إصابة جديدة بـ " كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أعلن المغرب امس تسجيل 11 حالة وفاة و 1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و882 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة في المغرب قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 545 ألفا و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 526 ألفا و 168 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9395 حالة.