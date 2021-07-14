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روسيا تدعو أفغانستان وطالبان لبدء المحادثات

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محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن موسكو حثت أفغانستان وحركة طالبان على بدء مفاوضات جادة حول تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية قبل فوات الأوان.

 

وكان وفد من حركة طالبان قال في موسكو الأسبوع الماضي إن الحركة سيطرت على أكثر من 85 % من الأراضي الأفغانية، وأبلغ روسيا بأن الحركة لن تسمح باستخدام البلاد قاعدة لمهاجمة الآخرين. ونفت الحكومة الأفغانية مزاعم طالبان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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