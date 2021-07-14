دولة الإمارات تفتتح اليوم سفارتها بإسرائيل رسميا

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، سفارتها بإسرائيل، رسميا، في حدث تاريخي أثمره اتفاق السلام الموقع بين البلدين.



وبدأ حفل الافتتاح برفع علم الإمارات على مقر السفارة، وعزف النشيد الإماراتي، وقص الشريط، في أجواء احتفالية.

وشمل الحفل الذي استضافه السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، جولة لكبار الشخصيات في مقر السفارة، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وخلال افتتاح السفارة، أعرب الرئيس الإسرائيلي عن تطلعه لزيارة الإمارات، مشيرا إلى أن "اتفاقيات السلام تحمي أرواحنا".

وقال هرتسوغ إن "افتتاح السفارة خطوة كبيرة للشرق الأوسط بأكمله، سنقوم بتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل المزيد من البلدان في المنطقة".

من جانبه، هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الإمارات بافتتاح السفارة،

وكتب جانتس في تغريدة على تويتر: "أود أن أهنئ سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة في هذا اليوم التاريخي بافتتاح سفارة دولة الإمارات في إسرائيل".

وتابع: "لقد تم زرع الجذور من أجل ازدهار العلاقات لتنمو بين بلدينا وشعبنا. إنني أتطلع إلى عملنا المشترك لتعزيز الرخاء والسلام الإقليمي".

بدوره، وصف المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناثان جونين، افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب بأنها "لحظة تاريخية أخرى في قطار السلام".

ويأتي افتتاح السفارة الإماراتية اليوم، بعد أسبوعين من خطوة إسرائيلية مماثلة.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، افتتحت إسرائيل سفارتها في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات.

وقال لابيد إن افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي هو "لحظة تاريخية وتذكير بأن التاريخ يصنعه الناس.. الناس الذين يفهمون التاريخ ولكنهم على استعداد لتغييره. الناس الذين يفضلون المستقبل على الماضي".

وأضاف "نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء"، مشيرا إلى أن بلاده "معنية بالسلام مع جميع جيرانها".

خطوات دبلوماسية يتخذها البلدان بعد قرابة عام على إعلان معاهدة السلام بينهما، في لحظة لاقت ترحيبا وتأييدا واسع النطاق حول العالم.

ووُصفت الخطوة آنذاك بأنها علامة فارقة في مسار تعزيز السلم الإقليمي والعالمي، وسط إشادات بالدور الإماراتي الفاعل في هذا الإطار.