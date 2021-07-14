شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين على أعتاب موجة رابعة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، من أن فلسطين على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة :" إن هناك ارتفاعًا في الحالات المصابة، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع، فتقريبًا من أسبوعين بدأ الفيروس بالانتشار وآخذنا عينات من جميع مناطق الضفة ووجدنا أن هناك 50 حالة من حالات المتحور دلتا (الطفرة الهندية) موجودة في فلسطين"، مبينًا أن الدول المجاورة أصبح لديها طفرات جديدة وانتشار واسع ودخول أكبر للمشافي، ونحن نطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى عزوف المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن الحصيلة التي تخرج يوميًا عن وزارة الصحة بعدد المصابين، لا تعكس حالة المصابين على أرض الواقع.