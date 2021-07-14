شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو .. 1149 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأربعاء 1149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 319 حالة عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم(326 حالة ) وفي الثلاثينات (214) وفي الأربعينيات (209 حالات )أعلى الأرقام.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 54 شخصا، بانخفاض أربع حالات عما تم تسجيله أمس الثلاثاء ، حسب مسؤولي قطاع الصحة.