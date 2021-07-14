جرحى في هجوم استهدف قوات لـ"قسد" بدير الزور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدف هجوم إرهابي، الأربعاء، نقطة عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) في بلدة الشحيل شرقي دير الزور.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش شنوا هجوما مسلحا على نقطة عسكرية تابعة لقسد".



وأوضح أن اشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لسقوط جرحى.



وقامت قسد على إثر ذلك بمداهمة منازل محيطة بالنقطة المستهدفة واعتقال شابين اثنين على الأقل.

ويقوم مسلحون يرجح أنهم من داعش بصورة متكررة بشن هجمات تستهدف قوات قسد، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها. وكانت قسد لعبت دورا محوريا في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.