العنف يلاحق الصوماليّين.. مقديشو تنعي رعايا في جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تسلم أرواح وممتلكات صوماليّين فروا من العنف في بلادهم، من فوضى جنوب أفريقيا، التي تزداد سوءا منذ اندلاعها قبل أيام.

ونعت الخارجية الصومالية في بيان اليوم الأربعاء 4 قتلى من رعاياها، داعية حكومة جنوب أفريقيا إلى حماية أرواح وممتلكات مواطنيها هناك.



وقالت الخارجية الصومالية في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: "يعرب الصومال عن قلقه إزاء أعمال العنف المستمر في جنوب أفريقيا"

وأضاف البيان: "قتل جراء أعمال العنف 4 صوماليين، وأصيب آخرون؛ فيما تم نهب ممتلكاتهم في إقليم كوازالو ناتال" .

ودعت الحكومة الصومالية جنوب أفريقيا إلى التركيز على أفضل السبل لحماية المواطنين الصوماليين والشركات، من العصابات واللصوص.

وفي السياق، كشف رئيس الجالية الصومالية في جنوب أفريقيا عامر شيخ، خلال تصريحات صحفية فقدان 6 صوماليين، مؤكدا وقوع القتلى الأربعة جراء الاحتجاجات.

ودعا إلى سبل قانونية للتمكين من "الدفاع عن النفس" عبر السماح بالتسليح بالتعاون مع السلطات الأمنية في البلد الأفريقي، لتأمين الأعمال التجارية.

وتقطن جنوب أفريقيا جالية صومالية كبيرة، تقدر بنحو أكثر من 100 ألف وفق جهات رسمية صومالية، وتعمل غالبية هؤلاء في القطاع التجاري.

وأودت أعمال العنف المستمرة في جنوب أفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جاكوب زوما الحبس، بحياة 45 شخصا على الأقل، قضى قسم منهم من جراء التدافع وتواصل النهب رغم دعوة السلطات إلى الهدوء وانتشار الجيش.

وقتِل 26 شخصا في مقاطعة كوزاولو ناتال (شرق) حيث اندلعت الاضطرابات منذ الجمعة غداة سجن زوما، كما قتل 19 آخرون في جوهانسبرغ، وقضى قسم كبير من هؤلاء جراء عمليات تدافع شهدتها مراكز تجارية عدة في البلاد الإثنين الماضي.

وفي سويتو، البلدة الكبيرة الملاصقة لجوهانسبرغ، عثر على جثث 10 أشخاص مساء بعد ساعات من تعرض المركز التجاري "ندوفيا" للنهب.