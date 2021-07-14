قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال تقتل 11 عنصرا من الشباب الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات بعثة حفظ السلام بالاتحاد الأفريقي في الصومال، اليوم الأربعاء، مقتل 11 مسلحا من حركة الشباب وتدمير عربتين عسكريتين تابعتين لهم في عملية أمنية بجزيرة كدا الواقعة في محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

وفي عملية برية وجوية شاركت فيها طائرات هليكوبتر تابعة للبعثة المعروفة اختصارا بـ"أميصوم" هاجمت القوات الأفريقية إرهابيي الحركة، بعد نصبهم كمينا مسلحا قتل فيه عدد من عناصر قوات ولاية جوبلاند المحلية.

واستهدف المسلحون قوات جوبلاند في هجوم مفاجئ، في أثناء عودتهم إلى قاعدتهم بعد قيامهم بدورية أمنية.

وزعمت حركة الشباب في مواقع إخبارية تابعة لها، مقتل 8 عسكريين وإصابة 10 آخرين من قوات أمن جوبلاند جراء الكمين.

مزاعم لم تعلق عليها السلطات الأمنية بالولاية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأجهزة الأمنية الفيدرالية حتى الآن.

وقالت قوات الدفاع الكينية التابعة لـ"أميصوم" في جزيرة كودا الحدودية بين الصومال وكينيا، إنها عززت الأمن في قاعدة لقوات الأمن في جوبلاند من خلال نشر طائرات هليكوبتر ووحدات دورية برية.