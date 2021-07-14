بعد مقتل 6 صينيين.. بكين تدعو للتحقيق في انفجار "حافلة باكستان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت بكين، الأربعاء، إلى محاسبة المسؤولين عن انفجار حافلة في باكستان كانت تقل رعايا صينيين.

وقُتل 10 أشخاص بينهم 6 صينيين، الأربعاء، جراء انفجار حافلة شمالي باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤول في الشرطة محمد يوسف أن الحافلة كانت تقل عمالا صينيين ومسؤولين أمنيين باكستانيين من مخيم في بلدة داسو الشمالية، بالقرب من حدود البلاد مع الصين.



وتقوم بكين ببناء مشروع "داو" للطاقة الكهرومائية في منطقة كوهيستان في إطار خطة استثمارية، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، غير أن الانفجارات المتكررة مؤخرا في باكستان، ألقى البعض بمسؤوليتها على جماعات إرهابية في البلاد تحاول العودة للساحة بعد هجمات الجيش على ملاذاتها على الحدود الأفغانية، لكن المناطق الحضرية مثل لاهور كانت بمنأى عن أعمال العنف الأخيرة إلى حد كبير.