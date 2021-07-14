استعدادات وتخوفات إيرانية.. طالبان على الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعدادات وقلق واسع تشهدها الحدود الإيرانية في ظل هجمات واتساع سيطرة حركة طالبان على الجانب الآخر من الحدود مع أفغانستان.

وصباح اليوم الأربعاء، زار قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، مدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران ونقطة الصفر الحدودية بين إيران وأفغانستان.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه تفقد الوحدات العسكرية التابعة للجيش المتواجدة على الحدود.

يأتي ذلك بعد سيطرة طالبان على أهم المنافذ الحدودية بين أفغانستان وإيران.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر مسلحي حركة طالبان وهم يستقلون دراجات نارية ويحملون الأسلحة وينتشرون في "دوغارون" الحدودي.

وأمس الثلاثاء، أكدت الحكومة الإيرانية أن "هناك استعدادا في إيران من قبل جميع الأجهزة المعنية، وتم التخطيط لسيناريوهات مختلفة تجاه التحركات الأخيرة في أفغانستان، وتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن حراسة الحدود".

ومنذ بدأت القوات الدولية الانسحاب من أفغانستان مطلع مايو/أيار الماضي، استولى مسلحو طالبان على نحو ربع مناطق البلاد ودخلوا إلى العديد من عواصم الأقاليم.