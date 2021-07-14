حدود ملتهبة.. مقتل جندي أرميني في إطلاق النار مع أذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الأربعاء، مقتل أحد جنودها في تبادل لإطلاق نار على الحدود مع أذربيجان.

ووسط خلاف حدودي، اندلع قتال بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليها في سبتمبر/أيلول 2020، وأودى بستة آلاف شخص على مدى ستة أسابيع.

وفي ستة أسابيع من القتال من سبتمبر/أيلول الماضي إلى نوفمبر/تشرين الثاني ، طردت القوات الأذربيجانية القوات الأرمينية من مناطق سيطرت عليها منذ التسعينيات في منطقة ناغورنو كاراباخ وما حولها ، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار. (تقرير مكسيم روديونوف ؛ كتابة ألكسندر مارو ؛ تحرير بقلم هيو لوسون)

