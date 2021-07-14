"الطب الشرعي" يرجح فرضية قتل رجل أعمال بريطاني بقطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح الطب الشرعي في المملكة المتحدة فرضية قتل رجل أعمال بريطاني في قطر عام 2019، مستبعدا وجود انتحار، ومؤكدا وقوع "جريمة" بالأمر.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن وفاة رجل الأعمال، الذي عثر عليه مقتولًا في قطر بعد اعتقاله "بدون سند"، لم يتم تسجيلها كانتحار بعدما خلص الطب الشرعي إلى أنه لا يمكن استبعاد وجود جريمة قتل.

وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال ويدعى مارك بينيت (52 عامًا) توفي شنقا بغرفة فندق في الدوحة يوم عيد الميلاد، بعدما احتجز في زنزانة لمدة شهر، في اتهامات مشكوك فيها.

رحلة الموت إلى قطر

وانتقل بينيت، الذي كان شخصية بارزة بمجموعة "توماس كوك" إلى قطر لإنشاء فرع للخطوط الجوية القطرية -"ديسكوفر قطر"- حيث أمضى سبعة أعوام بالوظيفة.

وفي جلسة تحقيق بمحكمة بساسكس جنوب شرق بريطانيا قالت سارة كلارك، مسؤولة الطب الشرعي بالمقاطعة، إن رجل الأعمال الراحل أبلغ روؤسائه بأنه سيترك منصبه لتولي منصب آخر في شركة سعودية.

وكان يعتقد في البداية أن رحيل الرجل كان وديًا، لكن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، نقل بينيت إلى الحجز، بحسب ما استمعت إليه محكمة الطب الشرعي في غرب ساسكس. ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد حوالي شهر، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

المحكمة استمعت أيضا إلى ضباط الدفاع المدني، الذين احتجزوا رجل الأعمال البريطاني بسبب مزاعم تفيد باستيلائه على وثائق من الخطوط الجوية القطرية، وتشكيل خطر على الأمن القومي.

وقالت كريس نيكولا، مسؤولة الطب الشرعي، للمحكمة: "لقد ذهب ليعيش مع صديق قال إنه بدا مصدوما، وخائفًا، ونحيفا، وهادئا، على عكس شخصيته الطبيعية تماما".

وأضافت أن متعلقاته وجواز سفره تمت مصادرتهم ولم يعادوا إليه أبدًا.

واضطر بينيت، وهو في الأصل من هايواردس هيث في غرب ساسكس، إلى العثور على فندق خلال عيد الميلاد عام 2019، حيث كان من المقرر أن يغادر الأصدقاء الذين كان يعيش معهم لقضاء عطلة الأعياد.

وأصيب أصدقاء رجل الأعمال بالجزع عندما لم يرد على هاتفه عيد الميلاد، ثم تم العثور عليه ميتا، وعندما سافرت عائلته إلى قطر لاستعادة جثمانه، وجدوا مؤشرات على أنه كان لا يزال يخطط للمستقبل.

كلارك قالت لعائلة بينيت، إنها ستحتاج للاقتناع بأنه لم يكن هناك تفسيرات أخرى لوفاة الرجل، إذا كانت ستسجل الأمر على أنه انتحار.

وقالت للمحكمة: "بينما توفي مارك نتيجة الشنق، لا توجد أدلة كافية على نية انتحارية. والأحداث التي وقعت في الشهور السابقة لوفاته تظل غير واضحة".