عجمان تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين التاسع من ذي الحجة 1442ه الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام 2021م ولغاية يوم الخميس الثاني عشر من ذي الحجة 1442ه الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يوليو الجاري.



جاء ذلك في تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية إلى كافة الجهات الحكومية في إلامارة بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في حكومة عجمان للعام 1442 هجرية.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلة الله أن يعيد العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.