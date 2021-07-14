وزارة الخارجية الليبية تنفي استقالة الوزيرة نجلاء المنقوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الليبية مساء أمس الثلاثاء استقالة الوزيرة نجلاء المنقوش من منصبها.



ودحضت الوزارة في بيانها أنباء عن صدور قرار تعيين بعض المستشارين بالسفارات في الخارج، محذرة من الأخبار المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن وزارة الخارجية تؤكد "عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب الوزارة من كل وسائل الإعلام، تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها".

ونجلاء المنقوش أول ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية في بلدها ضمن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في مارس (آذار) العام الجاري.