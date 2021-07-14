ميركل تزور واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ومن المقرر عقد اللقاء بين الاثنين بعد ظهر غد الخميس في البيت الأبيض. كما ستُمنح ميركل درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة جونز هوبكنز خلال الزيارة، التي تهدف إلى الإيذان ببداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد تدهورها في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس موجود حالياً في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي اليوم في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ومن بين أمور أخرى، من المرجح أن تتناول المحادثات الجهود المبذولة لإيجاد حل للصراع في ليبيا. ومن المقرر أن يشارك ماس غداً الخميس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع.

وقبل ثلاثة أسابيع، نظم ماس اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في برلين بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي. وربط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته الأولى لألمانيا بهذا الاجتماع. وهذا أحد أسباب عدم توقف ماس في واشنطن خلال زيارته.