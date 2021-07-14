تموين الإسكندرية تنشر أسعار السجائر بعد الزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مديرية تموين الإسكندرية، قائمة الأسعار الجديدة للسجائر التي اعتمدتها الشركة الشرقية للدخان، والخاصة بسعر البيع للمستهلك على أن يجري التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء ، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ووفقا لمستند الشركة المعلن من تموين الإسكندرية، بلغت أسعار بيع السجائر المحلية للمستهلك على النحو التالي؛

كليوباترا بلاك 24 جنيها، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) 21 جنيها، مونديال سويتش (منتول، بلوبيري) 24 جنيها، بوكس (10 سجائر) بسعر 11 جنيها، بوسطن وبلمونت بسعر 18,5 جنيهات، كليوباترا كينج سايز 17,5 جنيهات، كليوباترا سوفت كوين 18 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض وألوان) 19 جنيها، سوبر 20 جنيها.