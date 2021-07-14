التصديرى للصناعات الغذائية يشارك بأول معرض للمنتجات المصرية بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شارك المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية بالمعرض الأول للمنتجات الغذائية بدولة جنوب السودان چوبا.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، جاء ذلك فى إطار التعاون بين الجانب المصري والسوداني والذي تم إقامته تحت رعاية رئيس الجمهورية مصر عبد الفتاح السيسي والفريق أول سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان.

وحضر الافتتاح من الجانب المصري نيڤين جامع وزير التجارة والصناعة، وعلى مصيلحى وزير التموين، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار، كما حضر من الجانب السوداني نائب رئيس الدولة والسيد وزير الاستثمار، ورئيس الغرف التجارية.

كما حضر فعاليات المعرض مي خيري المدير التنفيذى للمجلس، وهبه سهيل مدير المعارض بالمجلس،

ومحمود بسيونى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية.

وتمثل السودان أحد أهم الأسواق الواعدة في استراتيجية المجلس لتنمية الصادرات، وتأتي استكمالا للمبادرة التي بدأها المجلس فى النفاذ للأسواق الأفريقية من خلال تنظيم زيارات وبعثات تجارية لمختلف الأسواق الإفريقية بداية من السودان مرورا بأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان، والتي من المقرر استكمالها خلال الأشهر القادمة لباقي الدول الأفريقية المستهدفة أمام الصناعات الغذائية المصرية.

ويشارك بالمعرض أكثر من ٤٤ شركة مصرية تتنوع منتجاتها بين المنتجات الغذائية من صلصات، وعصائر، وزيوت طعام، وصوصات، ومكرونات، ومنتجات مطاحن، وبقوليات، ومنتجات منظفات، وملابس جاهزة، و شركات مستلزمات طبية.