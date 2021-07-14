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قتلى وجرحى في انفجار حافلة بباكستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وسائل إعلام محلية في باكستان بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين في حادث تفجير حافلة بالقرب من مدينة باتان في منطقة كوهيستان العليا شمالي باكستان، وذلك حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء.
وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار تسبب في تفجير حافلة كانت تقل عمالاً صينيين في مشروع للطاقة الكهرومائية.  
وقال المسؤول في الشرطة محمد يوسف، إن الحافلة كانت تقل عمالاً صينيين ومسؤولين أمنيين باكستانيين من مخيم في بلدة داسو الشمالية، بالقرب من حدود البلاد مع الصين.
ونقلت محطة التلفزيون الباكستانية "جيو" عن مصادر رسمية قولها إن عدد القتلى بلغ عشرة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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