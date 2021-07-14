السعودية.. وزارة الدفاع تعلن عن وقوع انفجار عرضي في مجمع لنفايات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، وقوع انفجار في مجمع لنفايات عسكرية بمدينة الخرج، جنوب شرق الرياض.



ونقلت وكالة "واس" الرسمية، عن المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، التصريح "بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام".



وأوضح العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر، مشيراً إلى أنه يجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

