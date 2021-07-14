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الصحة الفلسطينية: فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

في فلسطين

اعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، ان فلسطين على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا.

وأضاف في حديث لـ الإذاعة الرسمية: “هناك ارتفاع في الحالات المصابة، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع، فتقريبا من أسبوعين بدأ الفيروس بالانتشار، وآخذنا عينات من كافة مناطق الضفة ووجدنا أن هناك 50 حالة من حالات المتحور “دلتا”، الطفرة الهندية، موجودة في فلسطين”.

تابع:” الدول المجاورة لنا أصبح لديها طفرات جديدة وانتشار واسع ودخول أكبر للمشافي، ونحن نطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأشار الشخرة في حديثه إلى أن هناك عزوفا لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن “الحصيلة التي تخرج يوميا عن وزارة الصحة بعدد المصابين، لا تعكس حالة المصابين على أرض الواقع”.

وأكد في ذات السياق على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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