الدفاع السعودية: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر في جنوب الرياض ولا خسائر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 10:11 صباحًا

وقع انفجار عرضي في ساحة لمخلفات الذخائر، جنوب شرق العاصمة الرياض، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن انفجارا عرضيا وقع فجر اليوم الأربعاء، في إحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وأكد العميد المالكي أنه لا توجد أية إصابات أو خسائر، فيما يجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.