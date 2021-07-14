شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1980 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 22 ألفا و642 حالة اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 1980 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 978 ألفا و847 حالات.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وأجرت باكستان حتى الآن 15 مليونا و199 ألفا و875 اختبارا للكشف عن الفيروس و47 ألفا و472 في الساعات الـ24 الماضية.