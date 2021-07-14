شكرا لقرائتكم خبر عن 49 قتيلًا ومصابًا جراء تفجير حافلة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام محلية في باكستان بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين في حادث تفجير حافلة بالقرب من مدينة باتان في منطقة كوهيستان العليا شمالي باكستان، وذلك حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار تسبب في تفجير حافلة كانت تقل عمالا صينيين في مشروع للطاقة الكهرومائية.

وقال المسؤول في الشرطة محمد يوسف إن الحافلة كانت تقل عمالا صينيين ومسؤولين أمنيين باكستانيين من مخيم في بلدة داسو الشمالية، بالقرب من حدود البلاد مع الصين.