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اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، استقرارا مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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