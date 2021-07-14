اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، استقرارا مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.
واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.