اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.