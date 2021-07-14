انت الان تتابع خبر الإمارات تفتح سفارتها في اسرائيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - فتحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، سفارة لها في إسرائيل باحتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي.
وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.
يذكر ان عددا من الدول العربية اقامت علاقات تطبيع مع اسرائيل، تشمل تمثيلا دبلوماسيا وتبادلا تجاريا واقتصاديا وفتح خط طيران مباشر، وهذه الدول هي الامارات والبحرين والمغرب والسودان.
ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.
يذكر ان عددا من الدول العربية اقامت علاقات تطبيع مع اسرائيل، تشمل تمثيلا دبلوماسيا وتبادلا تجاريا واقتصاديا وفتح خط طيران مباشر، وهذه الدول هي الامارات والبحرين والمغرب والسودان.