الإمارات تفتح سفارتها في اسرائيل

وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.

يذكر ان عددا من الدول العربية اقامت علاقات تطبيع مع اسرائيل، تشمل تمثيلا دبلوماسيا وتبادلا تجاريا واقتصاديا وفتح خط طيران مباشر، وهذه الدول هي الامارات والبحرين والمغرب والسودان.

