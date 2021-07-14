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الإمارات تفتح سفارتها في اسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - فتحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، سفارة لها في إسرائيل باحتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي.
وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.

يذكر ان عددا من الدول العربية اقامت علاقات تطبيع مع اسرائيل، تشمل تمثيلا دبلوماسيا وتبادلا تجاريا واقتصاديا وفتح خط طيران مباشر، وهذه الدول هي الامارات والبحرين والمغرب والسودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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