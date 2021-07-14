انت الان تتابع خبر بالفيديو.. ترشيح 10 اهداف لاختيار الافضل بينها في أمم أوروبا والان مع التفاصيل
2021-07-14 | 08:50
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" رسميا ، عن الأهداف الـ10 المرشحة لجائزة الأفضل في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو 2020".
الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف:
1- هدف الإيطالي لورينزو إنسيني في شباك بلجيكا.
2- هدف الفرنسي بول بوغبا في شباك سويسرا.
3- هدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك إسكتلندا.
4- هدف البلجيكي كيفين دي بروين في شباك الدنمارك.
5- هدف التشيكي باتريك تشيك في شباك إسكتلندا.
6- هدف الدنماركي ميكيل دامسغارد في شباك إنجلترا.
7- هدف الإسباني ألفارو موراتا في شباك إيطاليا.
8- هدف الأوكراني أندريه يارمولينكو في شباك هولندا.
9- هدف الإيطالي فيديريكو كييزا في شباك إسبانيا.
10- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك هنغاريا.
يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.
وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".