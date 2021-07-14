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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 10 قتلى بينهم 6 صينيين بانفجار حافلة في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
قتل 10 أشخاص بينهم 6 صينيين في انفجار حافلة في باكستان، الأربعاء، سقطت بعدها في واد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة المحلية طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية: "تسبب الانفجار بحريق في المحرك؛ ما أدى إلى سقوط الحافلة في واد ومقتل 10 أشخاص بينهم 6 صينيين.
وأضاف: "جُرح 31 صينيا آخرين في الانفجار الذي وقع في إقليم كوهيستان الأعلى".