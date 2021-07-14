شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 10 قتلى بينهم 6 صينيين بانفجار حافلة في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 10 أشخاص بينهم 6 صينيين في انفجار حافلة في باكستان، الأربعاء، سقطت بعدها في واد.



وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة المحلية طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية: "تسبب الانفجار بحريق في المحرك؛ ما أدى إلى سقوط الحافلة في واد ومقتل 10 أشخاص بينهم 6 صينيين.

وأضاف: "جُرح 31 صينيا آخرين في الانفجار الذي وقع في إقليم كوهيستان الأعلى".