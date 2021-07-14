شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال قوته 5.2 درجة يضرب سواحل تايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان.



وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 9.3 كيلومتر من جنوب شرق مدينة خوالان، التي يقطنها 350 ألف شخص، بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.