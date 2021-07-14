500 ألف جرعة لقاح كوفيد تصل إلى الشعب التونسي

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

وصلت إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس «كوفيد 19»، مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب التونسي الشقيق، لدعم الجهود الطبية في البلاد.



ويأتي تقديم هذا الدعم، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز الأوضاع الصحية للشعب التونسي الشقيق، في مواجهة جائحة «كورونا».

وقال راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية في تصريح له، إن توجيهات القيادة الرشيدة بإرسال جرعات لقاحات «كوفيد 19»، تأتي في إطار دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق، في مواجهة الأوضاع الصحية التي تشهدها تونس، جراء جائحة «كورونا».

وأوضح سفير الدولة، أنها ليست المرة الأولى التي توفر خلالها دولة الإمارات، الدعم الطبي إلى تونس الشقيقة، حيث أرسلت خلال شهر نوفمبر 2020، طائرة تحمل مواد طبية عاجلة، شملت 11 طناً من المعدات الطبية، وأجهزة الفحص والتشخيص، بجانب أجهزة تنفس اصطناعي، ووحدات متنقلة لهذا الغرض، وأدوات حماية ووقاية للعاملين في القطاع الطبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد تلقى مؤخراً اتصالاً هاتفياً، من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تناول تطورات الجائحة، وجهود البلدين في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.