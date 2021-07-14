ما هي آخر كورونا حول العالم اليوم؟

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته وأحدثها "دلتا"، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 188 مليوناً و616 ألفاً و93 حالة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و65 ألفاً و804 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 172 مليوناً و435 ألفاً و944 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات "كوفيد-19" منذ فبراير/ شباط، حيث تهدد موجة جديدة من العدوى بتقويض جهود الحكومة لتطعيم السكان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع إصابات فيروس كورونا بواقع 11137 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و604711، كما زادت الوفيات 219 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 235277.

سجلت إسبانيا 43960 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد أربعة ملايين منذ بدء الجائحة حيث تتسبب سلالة دلتا شديدة العدوى في ارتفاع الإصابات وسط الشباب الذين لم يتلقوا التطعيم.

وبلغ معدل الإصابة خلال 14 يوما قرابة 437 حالة بين كل مئة ألف شخص، الثلاثاء، ارتفاعا من 368 حالة في اليوم السابق حسبما ورد في بيانات وزارة الصحة، وبلغ معدل الإصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما 1421 مصابا بين كل مئة ألف شخص.

رقم قياسي بإسبانيا

1548 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة ليصل الإجمالي إلى 91287.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 38792 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في البلاد إضافة إلى 624 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.