عاجل.. مقتل 8 أشخاص في انفجار حافلة شمالي باكستان

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 صينيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار حافلة شمالي باكستان، بحسب وكالة رويترز.



والشهر الماضي، وقع انفجار في مدينة لاهور أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين.

وقال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار حينها: "المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن جماعات إرهابية في البلاد، تحاول العودة للساحة بعد هجمات الجيش الباكستاني على ملاذاتها على الحدود الأفغانية، لكن المناطق الحضرية مثل لاهور كانت بمنأى عن أعمال العنف الأخيرة إلى حد كبير.