شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع قتلى فندق «سوتشو» إلى 17 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى انهيار جزئي لفندق اقتصادي بمدينة سوتشو في شرق الصين ارتفع إلى 17 قتيلا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه لم ينج سوى ستة فقط من بين 23 شخصا حوصروا، وسط حطام فندق سيجي كايوان بعد الحادث، الذي وقع يوم الاثنين.

وشارك أكثر من 650 شخصا في عمليات البحث والإنقاذ، التي انتهت صباح اليوم الأربعاء، فيما شكلت إدارة منطقة جيانجسو فريقا لإجراء تحقيق موسع لمعرفة أسباب الحادث.

وافتُتح فندق سيجي كايوان عام 2018 وهو يضم 54 غرفة، وفقا لمواقع حجز الغرف الفندقية على الإنترنت، ويبلغ ارتفاع الجزء المنهار ثلاثة طوابق.

وأشارت تقارير بثتها وسائل إعلام رسمية، إلى أن الانهيار نجم عن تعديلات أدخلها مالك العقار على هيكل الفندق.