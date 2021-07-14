تضارب حول سيطرة طالبان على معبر حدودي مع باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان اليوم الأربعاء سيطرتها على معبر "مهم" على الحدود مع باكستان المجاورة. غير أن وزارة الداخلية الأفغانية أكدت لاحقا صد الهجوم على المعبر، نافية سيطرة الحركة عليه.

والمعبر الذي سيطرت عليه الحركة طالبان التي تشن منذ شهرين هجوما على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية يقع في محافظة قندهار الجنوبية على ما قال متحدث باسمها.

وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان.

وأوضح مؤكدا وقوع السيطرة على المعبر المذكور: "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".