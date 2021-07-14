كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية أكبر زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة.



وسجلت كوريا الجنوبية، 1440 حالة إصابة جديدة "بكوفيد-19"، الثلاثاء.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن لقاحات كورونا أدت إلى الحد من خطورة العدوى بين كبار السن والفئات الأخرى الأكثر عرضة للمرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان أكثر القيود صرامة لمكافحة "كوفيد-19" بالبلاد في سول في محاولة لوقف أسوأ تفش لها على الإطلاق.

وتسببت الموجة الجديدة من الإصابات حتى الآن في عدد أقل من الحالات الخطيرة والوفيات مقارنة بالموجات السابقة بعد أن تم الآن تطعيم كثيرين من الكوريين الجنوبيين الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس.

لكن السلطات الصحية أبدت مخاوفها بشأن العدد المتزايد من المصابين من الشبان الذين لم يتم تطعيمهم بعد، وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في عمليات التفشي الأخيرة.

وفرضت الحكومة ابتداء، من الإثنين، أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة في سول والمناطق المجاورة لأول مرة بما في ذلك حظر تجمع أكثر من شخصين بعد الساعة السادسة مساء.