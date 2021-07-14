رئيسة حزب معارض بأنقرة: لا يمكن لتركيا أن تزدهر دون رحيل أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

انتقدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أدت على حد قولها إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والبطالة في البلاد، وأكدت أن «عقليته معادية للعقل والعلم ولا يمكن لتركيا أن تزدهر دون رحيله».



وقالت في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، لدينا مشاكل جدية في جميع مجالات الحياة، وأردوغان ينفي ما يقوله في الصباح، يكاد يكون لعبة في يد مستشارين غير أكفاء يتقاضون 6 أو 11 راتب شهري، وأمتنا الضحية».

وسخرت أكشنار من قول أردوغان إن «لقاح كورونا يصرف للمواطن الأوروبي بمقابل على عكس تركيا»، وقالت «سمعنا أصوات الضحك في أوروبا على قوله هذا، شعرنا بالحرج من أجله، لكن أردوغان لم يخجل من وضعه المضحك».

وأوضحت أن جميع دول العالم، باستثناء دولة صغيرة واحدة، تقدم اللقاح مجانًا. ليس ذلك فحسب، بل إن الدول المتقدمة تمنح شبابها مكافأة مقابل تلقيحهم، كما تقدم الدعم النقدي لتجارها وعمالها وموظفي الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من النجاة من آثار الوباء الاقتصادية».

وقالت لأردوغان «أنت بالفعل تبيع اللقاح لمواطنيك مقابل المال، رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15 % والغاز الطبيعي بنسبة 12 %، يتعين على عائلة مكونة من 4 أفراد دفع 600 ليرة إضافية سنويًا، هل هناك رئيس آخر غيرك يرفع الكهرباء والغاز؟!».

وتابعت أكشنار «أردوغان لم يتعلم درسًا واحدًا مما عشناه في السنوات الـ10 الماضية، عقليته منغلقة عن التعلم، ومعادية للعقل والعلم، وتعتبر الديمقراطية نقطة ضعف، لا يمكن لتركيا أن تزدهر دون رحيل أردوغان، لا يمكن تحرير تركيا دون رحيله وتغيير حكومته.