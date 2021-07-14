معارض تركي: حكومة أردوغان تلعب بتركيا لتحقيق مصالحها الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ، ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، التواجد العسكري التركي في أفغانستان، وقال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان «هل عرفت رأي الشعب حيال تلك القضية؟! حكومتك جعلت البلاد لعبة لمصالحها الخاصة».



وأضاف باباجان خلال اجتماع حزبه،، أن «إمكانية إرسال الجنود الأتراك لأفغانستان وشرعيتها تعود للبرلمان التركي، وكذلك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا يوجد قرار بذلك من الأمم المتحدة أو البرلمان التركي، فكيف يصر أردوغان على إرسال تلك القوات؟!».

وأكد أن من حق الشعب معرفة الخطط الاستراتيجية وخطة الخروج والهدف من التواجد العسكري في أفغانستان، قائلًا: «لقد احتفظت بقوات الأمن الخاصة بنا في بلدان أخرى، إذًا ما الهدف الاستراتيجي منها؟ وما هي خطة الخروج من هناك؟».

وأوضح أن «حكومة البلاد لديها عقلية إدارية تسعى إلى الحفاظ على استمرار سلطتها من خلال الصراعات، وليس عن طريق السلام»، مؤكدًا أن حكومة أردوغان جعلت البلاد لعبة لمصالحها الخاصة.