مبادرة التمويل العقاري بدأت.. اعرف قيمة القسط الشهري لجميع أنواع الشقق السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ويتساءل راغبو الحصول على شقة، عن حجم المقدمات والقسط الشهري من ثمن كل وحدة، والتى يمكن حسابها على النحو التالي:

وأكد البنك المركزي، في بيانه اليوم أن محدودى الدخل يسدد 10% من قيمة الوحدة دفعة مقدمة، كما تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، كحد أقصى لتمويل محدودي الدخل.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل قال المركزي، يدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.



النموذج الأول، وهو حساب القسط الشهري لشقة بمليون و400 ألف، حيث يتم سداد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه .

- وبهذا يكون القرض التمول العقاري مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة.

- النموذج الثاني لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%.

- قيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

- قيمة القسط الشهري ستصل لـ 3000جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه.

- أما النموذج الثالث وهو موجه لمحدودي الدخل لسعر وحدة 350 ألف جنيه، حيث يتم سداد 10% من ثمن الوحدة والمقدر بـ 35 ألف جنيه.

- ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقى وهو 315 ألف جنيه، حيث سيصل القسط الشهري لـ1100 جنيه لمدة 30 سنة.

​