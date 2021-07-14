بعد تحديد إجازة العيد.. اعرف الإجازات المتبقية فى 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الحالي، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وينشر الخليج 365 الإجازات الرسمية المتبقيى في عامة 2021، والتى جاءت على النحو التالي:

- الإثنين ٠٩ أغسطس: رأس السنة الهجرية

- الأربعاء ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة

- الإثنين ١٨ أكتوبر: المولد النبوي الشريف