حدث ليلاً| الاتحاد الأوروبي: ضغطنا على إثيوبيا للانخراط بالمفاوضات.. صاحبة فيديو كمسري قطار منوف تكش

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

"الصحة" تكشف مفاجأة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

كشف الدكتور هشام زكي، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، عن مفاجأة في واقعة غرق "كريم" شقيق الفنان رامي صبري في ترعة المريوطية أثناء هروبه من مصحة طبية لعلاج الإدمان.

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رئيسة "يونيسف" تتنحى عن منصبها لأسباب شخصية

أعلنت هنريتا فور الثلاثاء، تنحيها عن منصبها رئيسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لأسباب شخصية.

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وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي

أجرى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار زيارة لمبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على انتظام سير العمل بالمطار، ومتابعة حركة السفر والوصول، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية، وكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال إجازة الموسم الصيفي الحالي.

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بوتين: بيلاروسيا ستظل الشريك الاقتصادي الكبير لروسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن بيلاروسيا لا تزال الشريك الاقتصادي الكبير والموثوق لبلاده، وأن حجم التجارة بين البلدين آخذ في الازدياد.

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الفقي: هناك مخاوف مرتبطة بالزلازل في منطقة بناء السد الإثيوبي

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا صدرت صورة سيئة عن معاناتها من الفقر والجوع لابتزاز مصر في قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر محسوبة على العروبة وشمال إفريقيا أكثر من إفريقيا السمراء.

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بايدن يعيّن السيناتور الجمهوري السابق جيف فليك سفيرًا لدى تركيا

أعلن جيف فليك، السيناتور الأمريكي السابق وأحد أكثر الجمهوريين انتقادًا للرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء أنّ الرئيس الديمقراطي جو بايدن عيّنه سفيرًا للولايات المتّحدة في تركيا.

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العناني: توجيهات رئاسية مباشرة للنهوض بسياحة اليخوت في مصر

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن سياحة اليخوت ليست على الشكل الذي تستحقه الشواطئ المصرية والموقع الجغرافي المتميز لمصر سواء في شرق المتوسط والبحر الأحمر، متابعًا: "لدينا أكثر من 2400 كم شواطئ من أجمل شواطئ العالم".

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واشنطن: إدارة بايدن تؤمن بأنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، أن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن تؤمن أنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين، وأنها ستحاول دفع كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.

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ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 72 قتيلاً

بعد أيام من المظاهرات العنيفة وأعمال النهب في جنوب أفريقيا بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، بدأ الجيش في القيام بدوريات في المناطق الأكثر تضررا من العنف اليوم الثلاثاء، لكن أعمال الشغب استمرت.

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"بنته قطعت قلبنا".. صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار منوف تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت هناء زكي، صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار منوف على مواطن وابنته، تفاصيل الواقعة، قائلة: "الواقعة تمت في قطار منوف، وقمت بالتصوير بعد سماعي لضجة كبيرة وصريخ لطفلة بصيت بسرعة وافتكرت في الأول إنها مخطوفة أو واقعة ".

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نائب البنك المركزي: 55 مليار جنيه تكلفة تحويل 3.7 مليون فدان من الري بالغمر إلى الحديث

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن التسهيلات التي قدمها البنك المركزي في إطار مبادرة دعم الصناعة بلغت 480 مليار جنيه.

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الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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مبعوث الاتحاد الأوروبي: ضغطنا على إثيوبيا للانخراط فى التفاوض قبل بدء الملء الثاني

قال بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا إن أزمة نهر النيل خطيرة بكل تأكيد والحلول التفاوضية هي الضمان لاستقرار.

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بايدن: التشكيك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "كذبة كبيرة"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية كانت الأكثر تدقيقًا في تاريخ البلاد، واصفا التشكيك في الانتخابات بأنه "كذبة كبيرة".

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الكرملين: موسكو وواشنطن تركتا خلافاتهما جانبا لتطوير تعاونهما حول المناخ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن موسكو وواشنطن فضلتا ترك الخلافات السياسية بينهما جانبا من أجل تضافر جهودهما في مواجهة التغيرات المناخية.

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الخارجية الأمريكية: استئناف الحوار هو الأهم في أزمة سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء استعداد واشنطن؛ للمساعدة لاستعادة مسار مفاوضات "سد النهضة"، حسبما ذكرت العربية.

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