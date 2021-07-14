زيادة الرطوبة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الجمعة (طقس 6 أيام)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية وتفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ورطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "كما يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل يقيم تتراوح من (4 : 2 ) درجات، كما أن التعرض المباشر الأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة".

وأوضحت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السلامة صبلها تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

متوسط نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالاتي:

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