اخبار العالم

إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 08:28
عربي ودولي

ع+ ع-

قرّرت الجزائر والنيجر الثلاثاء إعادة فتح حدودهما البرّية المغلقة منذ 16 شهراً بسبب جائحة وذلك بهدف تسهيل التجارة بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقالت الوكالة إنّ قرار إعادة فتح الحدود البرّية أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النيجري محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وكانت الجزائر أغلقت حدودها في 17 مارس 2020 بعد ثلاثة أسابيع من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا فيها.
ونقلت الوكالة عن تبّون قوله إنّ البلدين اتّفقا على "فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر".
وأضاف أنّه اتّفق وبازوم على أن تكون هناك "سياسة واضحة" بالنسبة للنيجريين العاملين في الجزائر.
من جهته أعرب بازوم عن رغبته في إعادة فتح الحدود مع الجزائر "بشكل نهائي" لكي يتعزّز التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: وكالات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا