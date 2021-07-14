سيدني تمدد الإغلاق مع استمرار ارتفاع إصابات كورونا

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أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد الإغلاق في مدينة سيدني حتى

30 يوليو الجاري "على الأقل" بينما تواصل الولاية معركتها في القطاعات التي تجتاحها حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل متزايد.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان فى مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالات الجارية لانتقال العدوى داخل المجتمع والمشورة الصحية المحدثة أجبرت حكومة نيو ساوث ويلز على تمديد القيود لمدة أسبوعين آخرين.

وأضافت بيريجيكليان: " إنه من المؤلم دائماً قول هذا".

وتم الإبلاغ عن إجمالي 97 حالة جديدة اكتشفت محلياً اليوم الأربعاء.

وقالت بيريجيكليان إنه من أجل رفع الإغلاق ، يتعين أن يكون عدد المصابين بالعدوى في المجتمع " أقرب إلى الصفر قدر الإمكان".

وتم وضع كل من سيدني الكبرى ، فضلاً عن "بلو ماونتينز" القريبة و"سنترال كوست" و"ولونجونج" ، تحت قيود كورونا في 26 يونيو الماضي.

ويخضع السكان لأوامر البقاء في المنزل باستثناء الخروج الضروري لأسباب مثل الذهاب إلى العمل والزيارات الطبية وأمور الرعاية والتسوق للسلع الأساسية وممارسة الرياضة في الهواء الطلق حتى 30 يوليو الجاري على الأقل.