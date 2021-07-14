شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من جديد.. رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ينتقد سياسات أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال إنه يقلل من شأن الشباب في كل المجالات، ولا يفي بوعوده.



وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه بالبرلمان التركي، أن «أردوغان حينما أراد التقرب من الشباب وذهب لأحد المقاهي للاجتماع بهم، ظلت شابة واقفة، فقط لأن أردوغان موجود».

وتابع «كيف لبلد تعاني من البطالة الشديدة أن يكون متوسط أسعار السيارات بها 200-250 ألف ليرة، ومتوسط أسعار المنازل مليون ليرة»، مؤكدًا أن ذلك يدفع الشباب للأعمال غير الشرعية.