شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عززت "حياة كريمة" من تجارب مصر التنموية أمام الأمم المتحدة؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن، وعملت الحكومة خلال الأيام الأخيرة على استعراض خطة الوزارات المختلفة والمشاركة بالمشروع القومى لتطوير القرى للعام المالى الجديد.

وحسب تصريحات لـ"إلينا بانوفا" منسقة الأمم المتحدة فى مصر فإن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي "حياة كريمة"، قائلة: "مصر من بين 10 دول فى العالم التى نجحت فى تقديم تقرير مجتمعى"، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا ويعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت في تصريحات مسبقة، إن الأمم المتحدة وضعت 17 هدفا في 2015 لإتاحة فرص عمل وألا نترك مواطنين فقراء وأن نحافظ على البيئة، ومصر وضعت رؤية طويلة الأمد لتحقيق الـ17 هدفا بالشراكة مع دول العالم

ونرصد ما تعمل عليه المبادرة من برنامج متكامل للتنمية فى الريف المصرى:

- برنامج "سكن كريم" برفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا.

- مد وصلات اامياه والصرف صحى والغاز والكهرباء داخل المنازل.

- إنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

- تمكين المرأة وتوفير برامج تدريبية لها للدخول فى سوق العمل

- تمكين الشباب بدعم المشروعات الصغيرة بالريف المصري وتنمية مهاراتهم.

- توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية.

- إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية.

- توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية.

- توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

- إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

- توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية.

- تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال.

- رقمنة قرى حياة كريمة بتطوير البنية التكنولوجية بها وتقوية الإنترنت.