شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الإغلاق في «سيدني» بسبب ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد الإغلاق في مدينة سيدني حتى 30 تموز/يوليو الجاري "على الأقل" بينما تواصل الولاية معركتها في القطاعات التي تجتاحها حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل متزايد.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان، فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحالات الجارية لانتقال العدوى داخل المجتمع والمشورة الصحية المحدثة، أجبرت حكومة نيو ساوث ويلز على تمديد القيود لمدة أسبوعين آخرين.

وأضافت بيريجيكليان: " إنه من المؤلم دائما قول هذا"، فيما تم الإبلاغ عن إجمالي 97 حالة جديدة اكتشفت محليا اليوم الأربعاء.

وذكرت بيريجيكليان، إنه من أجل رفع الإغلاق ، يتعين أن يكون عدد المصابين بالعدوى في المجتمع " أقرب إلى الصفر قدر الإمكان".

ووضع كل من سيدني الكبرى، فضلا عن "بلو ماونتينز" القريبة و"سنترال كوست"، و"ولونجونج" ، تحت قيود كورونا في 26 حزيران/يونيو الماضي.

ويخضع السكان لأوامر البقاء في المنزل باستثناء الخروج الضروري، لأسباب مثل الذهاب إلى العمل والزيارات الطبية وأمور الرعاية والتسوق للسلع الأساسية، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق حتى 30 تموز/يوليو الجاري على الأقل.