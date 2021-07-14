عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سد النهضة.. السعودية تدعو لإيجاد آلية لاستئناف التفاوض

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لاستئناف التفاوض بين أطراف قضية سد النهضة.



قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المجلس جدد خلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية.

وأضافت، أن المجلس دعا المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل، ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

الخميس الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن سد النهضة، دعت خلالها أمريكا وعدة دول لضرورة حل المشاكل العالقة بين مختلف الأطراف بالتفاوض، وتحت المظلة الأفريقية.

وأكدت مصر في كلمتها على أن "إبرام اتفاق بشأن سد النهضة ليس أمرًا بعيد المنال ولكن التعنت الإثيوبي هو السبب الرئيسي للفشل في ذلك"، مشيرة إلى أن "مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز".

يشار إلى أن سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، لا يزال محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.