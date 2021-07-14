اليوم.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي العائلة الملكية السعودية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر الدائرة 11 جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على

كان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال 4 متهمين، وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وصاحب شركة مقاولات ومحامي وربة منزل إلى المحاكمة الجنائية.

واتهمتهم النيابة بالاستيلاء على أراضي مملوكة لزوجة وبنات الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الأسبق ومستشار الملك سلمان بن العزيز خادم الحرمين الشريفين والأمير طلال بن عبد العزيز والد الملياردير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في مدينة الغردقة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية "رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام الملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء - تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع وكان ذلك حيلة بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي ۹۲ و93 لسنة ۲۰۱۲ خاص توثيق الشروق دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما واعتمادا منها على محرر مزور مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو كشف مخططهما الإجرامي.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان : بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محررين رسميين هما خاص توثيق الشروق" حال تحريرها المختص بوظيفتها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان أثبتت فيهما - على خلاف الحقيقة - حضور المدعو سعد بن عبد الله السديري وتوكيله للمتهم الثالث في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير بالمخالفة لتعليمات جهة عملها، واستعملتهما بأن قدمتهما للمتهم المذكور للاحتجاج بصحتهما أمام الغير والجهة المالكة للأرض.

كما أن المتهمين من الثاني حتى الرابعة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمتين محل الوصف وذلك بأن اتفقوا معها على ارتكابهما وإثباتها بالتوكيلات الخاصة ومحاضر التصديق توثيق الشروق بالمقررات المزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة

كما أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - هو محمد جمال محمد عبد الله موثق بمكتب توثيق الغردقة النموذجي التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ارتكاب وتزوير في محررين رسميين هما التوكيلين رقمي ۹۲ و ۹۳ لسنة ۲۰۱۲، الشروق - مع علمه بأمر تزويرهما - مطالبا إياه بإصدار التوكيلين محل هذا الاتهام فأتم الموظف - حسن النية - إجراءات إصدارهما فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.