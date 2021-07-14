عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كذبة كبيرة.. بايدن يهاجم ترامب جراء حديثه عن الفوز بالرئاسة

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادا شديدا لسلفه دونالد ترامب، جراء ادعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من دون أدلة.



ووصف بايدن، في كلمة في فيلاديلفيا، ادعاء ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنه كذبة كبيرة، قائلا: "ليست سوى كذبة كبيرة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة تشكل أهم "اختبار في زمننا"، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه المعارضة من قبل الحزب الجمهوري على مستوى الولايات قوانين تقيّد حقوق الأقليات في الانتخاب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد ندد بسياسة الرئيس بايدن في مجال الهجرة، أثناء تفقده "الجدار" عند حدود المكسيك.

"حدود خطرة جدا" و"بلد مريض"، هكذا كان خطاب ترامب الذي لم يغيره منذ انتقاله إلى العيش في فلوريدا ونيوجيرسي، ملوحا بوعده الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وظهر ترامب حينها إلى جانب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، ووفد من البرلمانيين الجمهوريين عند جدار الحدود مع المكسيك.

وشارك ترامب في اجتماع حول "أمن الحدود" في بلدة ويسلاكو الصغيرة عند الطرف الجنوبي لتكساس.

وعلى مدى سنوات رئاسة ترامب الأربع، تم إنجاز حوالى 600 كيلو متر من الجدار المتواجد على الحدود مع المكسيك، بعد أن كان وعدا انتخابيا رئيسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

لكنّ الأعمال التي نفّذت في إطار هذا المشروع اقتصرت في غالبيتها العظمى على تحسينات أو تعزيزات لمنشآت حدودية قائمة أساساً.

وبالنسبة للجمهوريين الأمر واضح: برنامج الملياردير ترامب نجح، لكن وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض بناء على وعد بسياسة هجرة "أكثر إنسانية" خلق ما يشبه الكارثة في ملف الهجرة.

وتتهم المعارضة نائبة الرئيس الأمريكي المكلفة هذا الملف كامالا هاريس بتجاهل "الأزمة" رغم مهمتين قامت بهما على الأرض على الحدود مع المكسيك.

وبدون انتظار البيت الأبيض، أعلن الجمهوري غريغ أبوت في منتصف يونيو/حزيران أن تكساس ستواصل بناء الجدار الحدودي.

وترامب المحظور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال مؤثّراً جداً داخل الحزب الجمهوري وهو يصدر يومياً بيانات يوزّع فيها علامات التأييد أو الانتقاد على قادة الحزب.