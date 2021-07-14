محمد الفلاح - بايدن يعين الجمهوري جيف فليك سفيرا في تركيا

الأربعاء 14 يوليه 2021

أعلن جيف فليك السناتور الأمريكي السابق وأحد أكثر الجمهوريين انتقاداً للرئيس السابق دونالد ترامب، أن الرئيس جو بايدن عينه سفيرا في تركيا.



وفي تدوينة عن هذا التعيين الذي لا يزال بحاجة للمصادقة مجلس الشيوخ، قال فليك، إنّه "بهذا التعيين، تجدّد إدارة بايدن التأكيد على أفضل تقليد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية، ألا وهو المبدأ القائل إن السياسات الحزبية يجب أن تقف عند حدود البلاد".

وسيخلف فليك في أنقرة، السفير ديفيد ساترفيلد الذي عيّنه ترامب في هذا المنصب وأبقاه بايدن خلافاً لما فعل مع عدد كبير من السفراء الأمريكيين حول العالم الذين غادروا مع مغادرة الإدارة السابقة، وما زالت مناصب قسم منهم شاغرة.

وخدم فليك في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية أريزونا من 2013 إلى 2019 وفي مجلس النواب الأمريكي من 2001 إلى 2013.

وتقاعد فليك من مجلس الشيوخ في نهاية فترة ولايته عام 2019، قائلاً إنه كان بعيدًا عن الحزب الجمهوري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب موقع "غرينلاند نيوز" كان فليك واحدًا من أكثر من عشرين جمهوريًا سابقًا أعلنوا دعمهم لبايدن.